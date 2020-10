Gladson entrega ao Ministro da Educação projetos para construção de cinco escolas indígenas

O governador Gladson Cameli apresentou na manhã dessa quarta-feira, 14, ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, os projetos para construção de cinco escolas indígenas de ensino médio, com implantação também de rede de internet em cada uma delas.

Os projetos, elogiados e considerados futuristas pelo ministro, contemplarão os municípios de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá. O estado do Acre tem um total de 22 escolas indígenas que dispõem de ensino médio regular e escolas que acessam o Programa Asas da Florestania, ofertado pelo Departamento de Educação no Campo.

O secretário da Educação, Mauro Sérgio, disse que mesmo com essa quantidade de escolas e acesso ao programa Asas da Florestania, ainda há uma demanda reprimida quanto aos alunos indígenas concludentes dos anos finais do ensino fundamental, devido à dificuldade de acesso às escolas que ofertam ensino médio. “Outro fator a ser considerado é a quantidade de docentes com formação específica necessária para atuar nesse segmento de ensino”, explicou o secretário.

O ministro Milton Ribeiro assegurou ao governador que sua equipe técnica vai olhar com atenção os projetos. “Vou determinar agilidade à equipe técnica, juntamente com a equipe econômica do ministério, determinar a quantidade de escolas que poderão ter sua construção iniciada no próximo ano”, disse.

Gladson Cameli também apresentou ao ministro um pequeno relatório que mostra o avanço do Estado no setor educacional: foram reformadas 530 escolas; construídas 3 novas escolas militares; implantação do novo modelo do projeto de escolas indígenas; comprados 130 ônibus escolares; adquiridos 2 mil computadores e 14 mil cromebooks para modernização das escolas e adequação para a realidade atual e futura; contratação de mais 541 professores efetivos para escolas urbanas e rurais, e serão ainda contratados esse ano 392 professores temporários para escolas indígenas; criação do prato extra, com uma refeição a mais nas escolas; fardamento gratuito para crianças; durante a pandemia realizou a distribuição de mais de 68 mil cestas com produtos da merenda escolar para famílias cadastradas no Bolsa Família; criou o projeto Escola em Casa, para reforçar o ensino remoto que hoje atinge mais de 121 mil alunos.

“Com esse trabalho, o estado do Acre ocupou no Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o 1º lugar da Região Norte nas séries iniciais e o 6º lugar no ranking nacional. Em um ranking que varia de 0 a 7 pontos, a nota obtida pelo Acre foi de 6,2. De 2017 para 2019, o salto nestas séries iniciais foi de 1,6%”, enfatizou o governador.

Gladson estava acompanhado do deputado federal Alan Rick, da deputada federal Vanda Milani, do secretário Estadual da Educação Mauro Sergio, do representante do Acre em Brasília, Ricardo França, e, representando o senador Márcio Bittar, o chefe de gabinete Felipe Oliveira.