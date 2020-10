Número de candidatos professores cresce 7,7% nas eleições municipais de 2020

Do Quero Bolsa

No dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Neste ano, houve um aumento no número de candidatos professores. Em comparação ao último pleito para prefeitos e vereadores, temos 7,7% de aumento nos postulantes aos cargos.

O levantamento foi feito pelo Quero Bolsa, plataforma de vagas e bolsas de estudo no ensino superior, utilizando os dados do Tribunal Superior Eleitoral referente às eleições municipais de 2020 e 2016, em decorrência do dia do professor, celebrado em 15 de outubro.

Segundo as informações, em 2016, foram 22.801 candidatos professores. Esse número, em 2020, chegou a 24.560. Entretanto, houve uma queda na proporção deles perante o número total de candidatos. Em 2016, eles representavam 4,9% do todo e, em 2016, eles representavam 4,5%.

Entre os candidatos com ensino superior, a proporção dos candidatos professores é maior

Analisando apenas candidatos com ensino superior, o aumento foi mais relevante. Em 2016, eram 19.070 candidatos, chegando, em 2020, a 21.663, crescimento de 13,6%.

Eles são a categoria mais representativa também entre os candidatos com diploma de graduação. Eles correspondem a 16,2%. Entretanto, também houve uma queda na proporção em relação a 2016, em que a taxa era de 19%.

Professores são a sexta maior ocupação entre os candidatos

Entre todos os candidatos, desconsiderando os que não declararam a profissão, a ocupação de professor aparece em 6º lugar. Confira o top 10:

Agricultor – 6,83%; Servidor público municipal – 6,42%; Empresário – 6,01%; Comerciante – 5,52%; Vereador – 4,48%; Professor – 4,46%; Dona de casa – 3,92%; Aposentado (exceto servidor público) – 3,47%; Advogado – 1,99%; Trabalhador Rural – 1,54%.

O perfil do professor candidato é uma mulher, negra, com ensino superior, entre 40 e 50 anos, residente em São Paulo

De acordo com os dados do TSE, o perfil do professor candidato ao ensino superior é:

Mulher, com 50,7% dos candidatos;

Negra, com 49,3% dos candidatos;

Com ensino superior, com 88,2% dos candidatos;

Entre 40 e 50 anos, com 37,9% dos candidatos;

Residente em São Paulo, com 14,8% dos candidatos.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa conecta alunos a instituições de ensino e oferece vagas e bolsas de estudo em cursos de Ensino Superior, Ensino Básico, Idiomas e Intercâmbio. Em um cenário em que apenas 15,7% dos adultos brasileiros concluíram a graduação, segundo dados do IBGE, ele cresce a passos largos e já gerou uma economia de mais de R$ 1,3 bilhão para alunos do país inteiro. Atualmente a plataforma conta com mais de 6 mil escolas parceiras, 1.600 instituições de ensino superior, 2.500 de ensino básico, além de mais de 10 mil opções de cursos de idiomas e 50 mil de intercâmbio.