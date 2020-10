O deputado Neném Almeida apresentou nesta terça-feira (13) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, indicação para construção de quiosques e brinquedos infantis no Parque do Tucumã, em Rio Branco.

Segundo ele, são poucos os quiosques e parquinhos para o grande número de frequentadores.

“Há espaços que são subutilizados e devem ser ocupados”, disse, afirmando que o investimento é irrisório em comparação aos benefícios.