Três pessoas são presas pela Polícia Militar com armas, munições e drogas no Bujari

Guarnições do Comando de Policiamento de Choque, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), e da Companhia de Policiamento do Bujari prenderam, na tarde deste domingo, 11 de outubro, três pessoas com armas, munições e drogas.

Os militares do Comando Choque foram acionados via CIOSP para realizar uma averiguação em uma residência, que estaria sendo utilizada para práticas de delitos. Com apoio da guarnição do Bujari, as equipes realizaram um cerco no imóvel, sendo encontrado em seu interior três pessoas. Outras, ao notarem a presença policial, conseguiram se evadir.