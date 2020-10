Acreana surta outra vez em A Fazenda e parte para cima de peoa amiga

Na área externa da sede em “A Fazenda 2020” (RecordTV), Jojo Todynho e Carol Narizinho conversaram sobre a briga entre a briga da última com Raissa Barbosa, que aconteceu no começo da madrugada de hoje e agitou a casa e as redes sociais. “Se ela faz comigo o que ela fez com você ontem, com certeza, com toda a certeza, eu tinha agredido ela”, disse Jojo. Carol riu e concordou com a funkeira. Além disso, disse que esperava que a modelo tomasse a atitude de agredi-la.

Raíssa perdeu o controle depois de uma discussão com Carol Narizinho e partiu para cima da amiga. A peoa precisou ser segurada pelas outras mulheres da casa e saiu do quarto chutando a porta e tudo o que via pela frente, inclusive uma poltrona da sala.

