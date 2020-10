Mais de 2.000 profissionais da saúde adoeceram de Covid-19 no Acre       

Entre março a setembro de 2020 a Secretaria de Estado da Saúde notificou 6.265 casos de síndrome gripal suspeitos de Covid-19 em profissionais de saúde no Acre.

Desses, 2.011 (32%) foram confirmados com a doença, sendo que 1.878 (93,3%) evoluíram para cura. Nove morreram.

Os profissionais mais atingidos pela Covid-19 foram os técnicos ou auxiliares de enfermagem, 666 no total, que correspondem a (33,1%) dos infectados. Mais 330 enfermeiros que representam (16,4% do total) também contraíram a doença, além de 178 médicos que somam (8,8%) dos casos positivos do vírus SARS-Cov2. Em relação ao gênero, 4.399 dos profissionais (70,3%) são do sexo feminino e 1.866 são do sexo masculino (29,7%).