Depasa remove 300 kg de lixo em rede de esgoto da Baixada da Sobral

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) retirou cerca 300 quilos de resíduos sólidos da rede coletora de esgoto de Rio Branco localizada na travessa Cavalcante, no bairro Sobral. Entre o lixo que obstruía a rede de esgoto foram encontrados pedaços de tijolo e madeira, garrafas pet e sacolas plásticas.

O serviço foi realizado em mais uma ação emergencial nesta terça-feira, 6. Para a execução foi necessário utilizar uma retroescavadeira. A operação mobilizou toda a equipe responsável pela manutenção da rede coletora da capital e contemplou a limpeza de poços de visita (PV), desobstrução do trecho da rede de esgoto, além de desobstrução e limpeza de três caixas de ligação de rede de esgoto.

A ação de limpeza e desobstrução da rede de esgoto eliminou transtornos para pelo menos sete famílias que já sofriam com esgoto retornando para suas casas. “Minha residência e as de vários vizinhos estavam alagadas com água de esgoto. Procuramos o Depasa para nos atender e quero agradecer à toda a equipe pelo desempenho na execução do serviço, disse Maria Creuza, moradora da rua principal da Sobral, no bairro da Glória.