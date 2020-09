Empresário Celestino Bento será o vice de Minoru Kimpara

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara, anunciou no início da noite desta sexta-feira, 11, o escolhido para com sua chapa como vice nestas eleições municipais. O escolhido foi o presidente da Presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), empresário Celestino Bento.

Para Minoru, a escolha leva em consideração a necessidade de pensar o melhor para a cidade de Rio Branco, com planejamento e boa gestão. “Não encaro o vice-prefeito como um coadjuvante. Para mim, a cidade de Rio Branco terá dois parceiros, somando forças, lutando diariamente por uma cidade melhor”, escreveu o pré-candidato.

O candidato a vice-prefeito, Celestino, destaca que trabalha desde os 16 anos de idade. “Começou como borracheiro, depois foi para o ramo da reforma de pneus. É pai de um médico e de uma advogada. É casado há 35 anos. Emprega em suas empresas mais de 70 colaboradores”, anunciou Minoru.

Ambos acreditam ser possível fazer mais para gerar emprego e renda. “O nosso foco é melhorar a vida das pessoas. Estamos unidos nesse propósito”.