Mesa Brasil Sesc promove a distribuição de 800 litros de leite para entidades

O Programa Mesa Brasil Sesc promoveu durante toda a primeira semana do mês de setembro a entrega de 800 litros de leite para entidades carentes de Rio Branco. Os mantimentos foram doados pelo Instituto Boticário, através do Projeto Fome de Música, do Sesc Distrito Federal.

Foram atendidas 15 instituições sociais e mais de 800 pessoas, com objetivo de contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.

Para a coordenadora do Mesa Brasil do Sesc no Acre, Marizete Melo, a missão do projeto é contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade.

“Nesse momento de pandemia, onde convênios e repasses não foram renovados para as instituições desenvolverem as políticas públicas, como as da área da saúde, esse produto está sendo essencial para a complementação das pequenas refeições das instituições sociais atendidas pelo Programa Mesa Brasil. E é neste momento que o Programa mostra a grande relevância da sua atuação como política pública de Segurança Alimentar e Nutricional”, disse a coordenadora.

Entidades atendidas

Comunidade Terapêutica Ômega, ACALFA – Associação Cristã Alfa, Casa de Recuperação Ebenézer, Casa de Acolhida Souza Araújo, Diocese de Rio Branco, Desafio Jovem Peniel, Associação Amigos do Peito – AAPEI, Casa Resgate/Jocum, Casa de Recuperação Reconstruindo Vidas para o Reino de Deus, Lar Ester/Jocum, Casa Shalon / Associação Cristã de Apoio a Pessoas em situação de vulnerabilidade – ACAPEV, Associação Beneficente Caminho de Luz (CADES), Lar dos Vicentinos, Educandário Santa Margarida, Comunidade Recomeçar, Comunidade Arco Íris, Estrela da Manhã, Obras Sociais da Diocese de Rio Branco e Associação Beneficente Solar das Acácias (Casa de Apoio)

Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3 mil parceiros doadores (produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade), que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo. Recursos financeiros, serviços de logística e ação voluntária também agregam nesse Programa de solidariedade.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades em todo o país.