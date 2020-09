Bittar sobre orçamento da União: austeridade fiscal é prioridade       

O governo Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira (31) sua proposta para o Orçamento da União do ano que vem. Com redução do valor do salário mínimo e aumento do deficit o projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 terá que ser analisado por senadores e deputados até o final de 2020.

O senador Marcio Bittar, que será o relator da PLOA 2021, disse acreditar que o Congresso tem condições de aprovar a peça orçamentária até dezembro.

Ele afirmou que o aumento das despesas públicas com programas sociais durante a pandemia é legítimo e necessário, mas que a austeridade fiscal precisa ser prioridade também.

Fonte: Agência Senado