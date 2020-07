Patrulha rodoviária apreende 9.000 maços de cigarro na BR 317            

No final da tarde do último domingo (26), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização na BR-317, no município de Xapuri, quando recebeu a informação de um possível contrabando de cigarros da Bolívia que estaria sendo realizado por um condutor de um veículo.

Imediatamente, duas viaturas da PRF iniciaram rondas na rodovia federal, entre os municípios de Xapuri e Capixaba, com a intenção de abordar o citado motorista.

No período noturno, o veículo, com as mesmas características descritas, foi visualizado escondido em um ramal a cerca de 300 metros do Km 209 da BR-317. As equipes policiais ainda realizaram várias buscas no local, mas não conseguiram localizar o motorista.

Dentro do automóvel, estavam 9.000 maços de cigarros (em 900 pacotes). O veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal do Brasil.