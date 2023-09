PP decide que Alysson será o candidato a prefeito de Rio Branco

do

Após quase duas horas de reunião a portas fechadas na sede do Partido Progressistas, 17 dirigentes partidários aptos a votar dos 24 decidiram pela aclamação da pré-candidatura do secretário de governo, Alysson Bestene a prefeitura da capital nas eleições de 2024.

Em seu pronunciamento, a presidente da executiva municipal, deputada federal Socorro Neri, revelou que houve no decorrer da reunião pedidos de expulsão do prefeito Tião Bocalom dos quadros do PP. “Tivemos 4 pedidos de expulsão do prefeito Tião Bocalom por infidelidade partidária. Por unanimidade, Alysson Bestene candidato a prefeito e a partir daí apresentar a população de Rio Branco e é com Alysson Bestene que vamos caminhar”, declarou Neri.

No entanto, apesar das ausências de membros como o chefe da Casa Civil de Rio Branco, Valtim José, da secretaria de educação de Rio Branco, Nabiha Bestene e os vereadores Samir Bestene, Rutênio Sá e N. Lima, que não compareceram ao local da votação na manhã deste sábado, 23, o clima era ameno e sem racha entres os membros da executiva municipal.