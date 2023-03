A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), representada pelo secretário adjunto, coronel Evandro Bezerra, na manhã desta terça-feira, 21, esteve no lançamento da barreira policial do Posto Fiscal Tucandeira, na BR-364, em Acrelândia, que agora vai contar com policiamento rural nos ramais e imediações.

Objetivando combater o fluxo criminoso, a barreira da Polícia Militar do Acre (PMAC) vai funcionar 24 horas por dia, realizando abordagens de prevenção e repressão de crimes, em especial os de receptação de veículos e tráfico de drogas, já que o local é rota de entrada e saída do Acre.

A Operação Barreira, que vai intensificar as fiscalizações na BR-364, vai dispor de patrulhamento nos ramais do município de Acrelândia, local dado como rota de fuga de criminosos, tendo o auxílio de tecnologias de monitoramento e identificação, como o aplicativo Apolo, que realiza reconhecimento facial.

O secretário adjunto, Evando Bezerra, destaca a importância de as forças de segurança atuarem de forma a acompanhar as diversas facetas do crime, que vem se intensificando na zona rural. “Com o recrudescimento do crime, que está sempre se diversificando, a Sejusp, através das Forças Policias, busca se reinventar em novas estratégias de atuações, visando sempre estancar a entrada de ilícitos em nosso estado”, afirma .

A comandante do 4º Batalhão da PM/AC, major Eliana Maia de Andrade, coloca que o policiamento vem para reforçar o policiamento que já é realizado, principalmente em Acrelândia. “Isso certamente vai otimizar ainda mais o serviço e o patrulhamento na região proporcionando ainda mais segurança para a comunidade local”, disse Eliana.

O comandante-geral da PM/AC, coronel Luciano Dias Fonseca, explica que a participação da comunidade é importante, que pode solicitar o patrulhamento no seu ramal. A comunidade pode nos ajudar a fazer essa vigilância, dando informações para que a patrulha tenha uma resposta mais rápida e efetiva”, falou Luciano.

A patrulha policial vai funcionar todos os dias, sendo uma parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), com a Sejusp e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).