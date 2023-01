A primeira edição da festa do milho verde em Campinas foi um grande sucesso, a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro já realizou duas edições na sede do município, e como não poderia faltar, Agora também no distrito de Campinas, e diga-se de passagem os campinenses fizeram valer a pena cada minuto de preocupação da equipe organizadora, e todos esforços, tanto pela secretaria de agricultura na pessoa de Fátima Silva e Carletti, como a primeira dama Silvana, vereadora Cleidiane Oliveira, Meire de campinas e comissão de campinas como também as secretarias, de gabinete, obras, cultura, e todos que colaboraram para essa realização, a população compareceu em grande número, podendo saborear o milho cozido que foi distribuído grátis além dos derivados que foi vendido nas barracas, assim como outros alimentos e bebidas.

O Evento contou com a presença além da equipe organizadora, o vice prefeito Enilton Pena, o presidente da câmara José Nunes de Carvalho, vereadores Francimar Rodrigues, Edilson Braga, socorro Formiga, Cleidiane Oliveira e Meire de Campinas, visitantes de Acrelândia, Rio Branco, Plácido de Castro, Campinas, todos para prestigiar a festa que não poderia faltar o concurso rainha do milho com desfiles das categorias mirim, juvenil e melhor idade, ficando Ana Heloísa Souza Frota categoria Mirim, Gisele Barros da Silva juvenil e dona Maria Luiza que melhor representou a melhor idade que apresentou desenvoltura, simpatia e elegância.

As atrações musicais foi um show à parte com o grupo de forró baile no seringal que levou todos a dançar o melhor arrasta Pé, de todos os tempos, com um misto de nostalgia, alegria e gratidão, pois há tempos campinas não tinha evento desse porte, depois foi a vez da banda Tardely Gomes que com muito talento fez a galera levantar poeira numa mistura de ritmos desde sofrência, sertanejo, brega e um bailão em ritmo de esquenta para o plácido folia, que já está chegando em fevereiro, muito axé que contagiou toda plateia, fechando a noite com uma super sequência das velhinhas Hits som que até quem não viveu os anos 80/90 curtiu, tamanha energia que todos transmitiam em seus jeitos e movimentos.

Enfim a primeira edição da festa do milho verde já marcou a história de campinas agora a expectativa já é para a próxima edição, pois muitos não esquecerão tão cedo esse dia 21 de janeiro de 2023.