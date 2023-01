Bicho-preguiça é resgatado pela Energisa em Cruzeiro do Sul

Um bicho-preguiça foi resgatado por uma equipe da Energisa no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no sábado (14), após subir em um poste de energia de 11 metros de altura. A equipe da Energisa desligou o fornecimento de eletricidade durante o resgate para evitar que o bichinho tomasse um choque caso esbarasse em um dos fios de energia. Ele foi entregue com vida para que o Corpo de Bombeiros fizesse a soltura em local adequado.

Apesar de ser uma situação inusitada, subir no poste de energia é perigoso, tanto para animais quanto para seres humanos, devido ao grande risco de choque elétrico. Por isso, a Energisa sempre orienta que as pessoas não subam em postes ou torres de energia, tampouco tentem mexer ou consertar a rede elétrica por conta própria. “Qualquer intervenção na rede elétrica deve ser realizada por profissionais capacitados, com uso adequado de equipamentos de proteção e individual e autorizados pela Energisa”, orientou o coordenador do Centro Integrado de Operações da Energisa, Rodolfo Bauncartney Maciel Dantas

Ocorrências envolvendo animais, queimadas, acidentes de trânsito e pipas que envolvam a rede elétrica devem ser informadas imediatamente a concessionária pelos canais digitais. O atendimento está disponível 24 horas por dia pelo aplicativo Energisa On, Agência Digital www.energisa.com.br ou atendente virtual pelo whatsapp (Gisa) pelo https://gisa.energisa.com.br/