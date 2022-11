O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 em seu segundo jogo na Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (28). Como já é de costume, os torcedores brasileiros comentaram os melhores momentos da partida ao vivo nas redes sociais e celebraram a vitória com uma série de memes.

A seleção brasileira marcou o gol da vitória no segundo tempo, aos 83 minutos da partida, com Casemiro. Antes, o brasileiro Vinícius Jr. teve um gol anulado pelo VAR.

Relacionado