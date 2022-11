Dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), revelam que, em comparação com os números do ano passado, em 2022 o Acre registrou uma diminuição de 82% dos casos de dengue. Contudo, a gestão estadual recomenda que a população mantenha os cuidados, principalmente com a chegada das chuvas.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental da Sesacre, Márcia Andreia de Abreu, as ações de limpeza, mobilizações em escolas e nas comunidades, realizadas pelos municípios, contribuíram para a redução dos casos. “Durante todo o ano, atuamos no sentido de orientar, fiscalizar e conscientizar a população acerca dos riscos que o mosquito da dengue oferece à saúde”, disse.

Apesar da diminuição, o Estado registrou mais de seis mil notificações para casos de dengue, sendo 2.342 confirmados. Desses, três foram analisados como graves e dois vieram a óbito. Com isso, o Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Sesacre fortalece as ações preventivas contra a dengue, sobretudo no período sazonal para a doença.

“Entre os meses de outubro a maio, que é o período das chuvas, é esperado um aumento do número de casos. No entanto, se as ações de prevenção não forem executadas, a qualquer momento pode acontecer uma explosão dos casos, independentemente da estação do ano”, informou Erika Nunes, tecnóloga em gestão ambiental e supervisora das Ações de Controle e Combate ao Mosquito Aedes aegypti da Sesacre.

Medidas preventivas

Realizar a higienização de recipientes de água, evitar a acumulação de líquidos em ambientes abertos, acomodar adequadamente os depósitos domésticos para que não virem criadouros e descartar o lixo corretamente são algumas das medidas que o cidadão pode tomar para evitar a proliferação do mosquito da dengue e o aumento dos casos da doença.