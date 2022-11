O Catar não conseguiu manter uma escrita que durava 92 anos em Copas do Mundo. Ao ser derrotado na abertura do torneio para o Equador, por 2 a 0, neste domingo, se tornou o primeiro país-sede a ser batido na história dos Mundiais. Até então, eram 21 edições com mas 22 anfitriões (Coreia do Sul e Japão dividiram sede em 2002), com um total de 16 vitórias e apenas seis empates. Melhor para os sul-americanos, que tiveram Enner Valencia como herói.

Mas o atacante precisou insistir. Antes, após bola cruzada na área catari, o goleiro Al-Sheeb “catou borboleta” e Enner Valencia aproveitou para cabecear pro fundo das redes. Mas o VAR com a ferramenta de impedimento semiautomático anulou o tento.