Novembro Azul recomenda exames da próstata para prevenção de câncer

Tratamento

O tratamento, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), varia de acordo com o estágio da doença, com as condições clínicas e com desejo do paciente. Entre as opções estão: cirurgia, radioterapia, vigilância ativa (acompanhamento do tumor), hormonioterapia, quimioterapia e radiofármacos. De acordo com o médico Marcus Vinícius Sadi, supervisor da Disciplina de Câncer de Próstata da SBU, os tumores são classificados em níveis que vão de 1 a 5. Nos primeiros níveis, há a opção de apenas acompanhar a evolução.

— Para a maioria dos tumores 1 e alguns 2, o início do tratamento pode incluir somente uma vigilância controlada, que será feita pelo urologista com exames clínicos, laboratoriais e de imagem, sem que isso promova perda de tempo no tratamento ou menor chance de cura em caso de progressão da doença. Há vários critérios a serem individualmente considerados para esses casos — explicou.