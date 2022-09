Abertas inscrições para o programa SUSIS for Student Leaders

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas, até o dia 28 de setembro, para estudantes de cursos superiores que desejam participar da pré-seletiva para o programa internacional Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders 2023.

Dentre os pré-requisitos de participação, estão: ter entre 18 e 25 anos, já ter concluído com êxito o 1º período de seu curso superior no Ifac; não estar matriculado no último período; ter o Coeficiente de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7.

Acesse o edital e saiba mais informações: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/649/

O SUSIs for Student Leaders é um programa acadêmico patrocinado pelo Congresso Americano, organizado pelo Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob responsabilidade da Embaixada Americana dos Estados Unidos no Brasil.

O programa prevê a realização de atividades de curto prazo, com objetivo de fornecer a grupos de líderes estudantis de graduação uma compreensão mais profunda dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que aprimoram suas habilidades de liderança.

Para 2023, está prevista a pré-seleção de dois alunos de cursos superiores do Ifac, que serão indicados para Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a qual será o responsável por selecionar e determinar o quantitativo de estudantes que participarão do intercâmbio.

A expectativa é de que o intercâmbio aconteça entre 14 de janeiro e 18 de fevereiro de 2023, na cidade de Amherst (Massachusetts), nos Estados Unidos.

Inscrição

Para se inscrever, os candidatos devem preencher formulário eletrônico até o dia 28 de setembro e anexar:

Documento de identificação oficial com foto (preferencialmente o passaporte);

Histórico escolar do Ifac completo e atualizado, contendo o código de autenticidade emitido via internet ou assinado e carimbado por servidor responsável da instituição;

Application Form, disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1YHudIsZS6eGrzf-3hrj1el97leFKQWNoCfcKJDiNZ4/edit?usp=sharing;

Cartas de recomendação, com redação em língua inglesa, de professores, coordenadores ou diretores (não há modelo específico);

Certificados de qualquer comprovação de achievement ou award, se houver.

Classificação

Conforme edital, os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação, considerando a nota no teste de proficiência em língua inglesa EnglishScore do British Council, a ser realizado on-line por meio de um aplicativo via celular.

O teste deverá ser realizado pelo candidato até o dia 02 de outubro. A instrução para realização gratuita do teste de proficiência será enviada no e-mail do candidato em até 24h após a publicação da homologação das inscrições.

Só serão aceitas as proficiências realizadas por meio do teste EnglishScore do British Council.

Cronograma

A divulgação dos candidatos classificados será feita no dia 29 de setembro. Já no dia 30 de setembro, serão encaminhadas as informações para realização do teste de proficiência em língua inglesa, que deverá ser feito até o dia 02 de outubro.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 03 de outubro. O resultado final da pré-seleção para o SUSIs for Student Leaders 2023 será publicado no dia 06 de outubro.