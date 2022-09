Volume de serviços caem 0,9% em julho no Estado do Acre, diz IBGE

Em julho de 2022, o volume de serviços no Acre caiu 0,9% frente a junho, na série com ajuste sazonal, acumulando, assim, uma perda de 4,1% nos quatro últimos meses deste ano. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com julho de 2021, o volume de serviços assinalou a 3ª taxa negativa do ano ao cair 7,8% em julho de 2022.

No indicador acumulado no ano (janeiro a julho), o volume de serviços mostrou expansão de 2,2% frente a igual período de 2021. Por outro lado, o indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de 9,8% em junho para 6,4% em julho de 2022, manteve a trajetória descendente iniciada em março de 2022 (18,7%). Os dados são do IBGE e foram publicados no dia 13/089 A Equipe Técnica do Observatório está elaborando o Boletim de Serviços de Agosto, que em breve será publicado.

Para maiores informações sobre o setor de Serviços do Acre, consulte o site do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre: http://observatoriodoacre.org.br/