Conheça melhor os sintomas e cuidados com a diarréia aguda

Ao sentir os sintomas procure a unidade básica de saúde mais próxima, para receber as primeiras orientações e ser referenciado dentro do fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. Em alguns casos, há presença de muco e sangue.

Ao sentir os sintomas, procure a unidade básica de saúde mais próxima para receber as primeiras orientações e ser referenciado dentro do fluxo de atendimento do SUS. Foto: arquivo

Em períodos severos de estiagem é comum que os casos desta enfermidade aumentem. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), orienta sobre os cuidados e medidas a serem tomadas para prevenção e tratamento da doença.

A chefe do Núcleo de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), Débora dos Santos, fala sobre a parceria com os municípios, que são os responsáveis pela efetivação das políticas educativas de vigilância em saúde.

“Nós temos o apoio dos municípios, que fazem acompanhamento, levam os sais de reidratação oral para as casas, hipoclorito de sódio e, percebendo alguma anormalidade, agentes de saúde já fazem um acompanhamento nas residências com outros agravos, especialmente onde há pessoas com doenças crônicas”, pontuou Débora dos Santos.

Mas como prevenir?

Além do cuidado sanitário básico que todos devem ter com a água e alimentos para consumo humano, Débora relembra pequenas medidas que foram impostas pela pandemia de covid-19, mas que valem para todos os momentos.

“Ontem eu li um comentário que é muito pertinente para esse momento: infelizmente acabamos abandonando alguns hábitos que foram muito bons para proteção na pandemia, principalmente a questão de lavar as mãos, sair do banheiro e lavar as mãos”, exemplificou.

Além disso, Débora dos Santos reforça a importância do uso do hipoclorito de sódio, mas frisa: “Não coloquem o hipoclorito nos poços, que são conhecidos na região como cacimbas, por água desses reservatórios se renovam constantemente, então não faz efeito. Usem nos recipientes dentro de casa”.

Os frascos de hipoclorito são distribuídos às residências pelos agentes comunitários de saúde, e, caso não tenha recebido ainda, procure a unidade básica de saúde mais próxima para pegá-los.

O que causa as doenças diarreicas agudas?

As doenças diarreicas agudas (DDA) podem ser causadas por diferentes microrganismos infecciosos (bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários), que geram a gastroenterite – inflamação do trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino. A infecção é causada pelo consumo de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados e também pode ocorrer pelo contato com outras pessoas, por meio de mãos contaminadas, e contato de pessoas com animais.

Quais são os fatores de risco para doenças diarreicas agudas?

Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária e gênero, pode manifestar sinais e sintomas das doenças diarreicas agudas após a contaminação. No entanto, alguns comportamentos podem colocar as pessoas em risco e facilitar a contaminação como:

Ingestão de água sem tratamento adequado;

Consumo de alimentos sem conhecimento da procedência, do preparo e armazenamento;

Consumo de leite in natura (sem ferver ou pasteurizar) e derivados;

Consumo de produtos cárneos e pescados e mariscos crus ou mal cozidos;

Consumo de frutas e hortaliças sem higienização adequada;

Viagem a locais em que as condições de saneamento e de higiene sejam precárias;

Falta de higiene pessoal.

Quais são os sinais e sintomas das doenças diarreicas agudas?

Ocorrência de no mínimo três episódios de diarreia aguda no período de 24hrs (diminuição da consistência das fezes – ficando líquidas ou amolecidas – e aumento do número de evacuações), podendo ser acompanhada de:

Cólicas abdominais;

Dor abdominal;

Febre;

Sangue ou muco nas fezes;

Náusea;

Vômitos.