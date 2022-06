Órgãos públicos e instituições tem cursos gratuitos presenciais ou remotos para capacitação dos trabalhadores no Acre: Polo Seict já formou mais de 500 pessoas e tem 10 cursos disponíveis

Vários órgãos públicos e instituições do Terceiro Setor do Acre mantém cursos gratuitos para reciclagem ou capacitação sem nenhum custo para o trabalhador.

O Acre Agora inicia série de informes sobre esses cursos, quem os ministra e como participar.

O primeiro da série é o programa da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), oferta diversos cursos de capacitação profissional, e na quinta-feira passada, 23/6, encerrou mais um treinamento. O nome do projeto é Programa de Capacitação da Seict.

“Estamos com esse trabalho desde 2019, cursos presenciais temos em média uns 600 alunos capacitados. Cursos on line vamos fazer 1 ano de portal agora em julho e já estamos com mais de 500 alunos certificados”, explicou Vanessa Freitas, coordenadora do programa.

Na modalidade on line são hoje 10 cursos, sendo 3 na área tecnológica e 7 na área administrativa. Todos os detalhes podem ser encontrado no endereço: www.capacitacao.seict.ac.gov.br.

A última turma formada no do curso de Marketing Pessoal. “E segunda-feira (27) iremos iniciar uma turma com 20 alunos para o curso de Pacote Office”, completou Vanessa.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, pontua que a qualificação profissional é um caminho para jovens e adultos terem mais oportunidades de trabalho: “Trabalhamos para que mais pessoas possam estar qualificadas e preparadas para as vagas de emprego”.

A Seict oferta cursos presenciais e também os virtuais com certificação gratuita, que podem ser realizados de qualquer município do estado. Para se inscrever basta acessar o Polo Digital da Seict.

Com informações da Seict/Fhaidy Acosta