A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com 38 vagas abertas para profissionais de nível médio e superior em unidades da capital e do interior. Os salários, acrescidos de vantagens e benefícios, variam de R$ 3,5 mil a R$ 9 mil. As inscrições já estão abertas e as informações estão nos regulamentos disponíveis na página da instituição.

Confira as vagas disponíveis e os links dos regulamentos:

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência – Belo Horizonte

O Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) encerra inscrições no dia 23/6 para a contratação imediata de 5 médicos generalistas e 5 médicos pediatras, vagas para carga horária semanal de 12 horas.

Regulamento: https://bit.ly/3xLOq1g

Complexo Hospitalar de Barbacena

O Complexo Hospitalar de Barbacena (Centro Hospitalar Psiquiátrico e Hospital Regional) está com inscrições abertas até o dia 26/6 para o preenchimento das vagas abaixo:

– 3 vagas para médicos especialistas (nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral e medicina intensiva), com carga horária semanal de 24 horas;

– 1 vaga para médico anestesiologista, carga horária de 12 horas semanais; e

– 5 vagas para técnicos em patologia clínica, 40 horas semanais.

Regulamento: https://bit.ly/3n4woSX

Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) – Patos de Minas

O HRAD está com inscrições abertas até o dia 27/6, para os seguintes profissionais:

– 18 vagas para médicos especialistas (anestesiologista, cirurgião geral, clínico, neurocirurgião e pediatra), com carga horária de 24 horas semanais;

– 1 vaga para técnico de informática, com carga horária de 40 horas semanais.

Regulamento: https://bit.ly/3y76qVs



Para visualizar todos os processos seletivos e chamamentos emergenciais, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação: www.fhemig.mg.gov.br.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.