Chef Deocleciano faz rifa para recuperar prejuízo de incêndio

Muito conhecido no Acre, o chef Deocleciano Brito está realizando uma rifa de caixa de bolinhos para cobrir os prejuízos gerados pelo incêndio em sua cozinha, que pegou fogo recentemente. O sorteio será em junho pelo canal do chef no Instagrama.

Com apenas cinco reais é possível concorrer a uma caixa com 30 bolinhos.

Veja o que disse sobre o incidente e a rifa:

Olá nobre amigos internautas. Tive um princípio de incêndio aqui na minha cozinha e tive que fazer esta RIFA para levantar recursos para viabilizar o prejuízo. Sei que talvez a distancia para este produto chegar até você seja grande mais caso você seja movido em seu coração em contribuir ficarei agradecido. Deus retribuirá em dobro. A palavra é GRATIDÃO!