Estado promove melhorias no pátio de operações da PM, em Rio Branco

Eudes Góes –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa operação tapa-buraco, com aplicação de microrrevestimento, no pátio de operações da Polícia Militar, localizado no anexo da Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

Deracre atuou para melhorias no pavimento do pátio. Foto: Eudes Goes

A ação foi executada na quinta-feira, 12. De acordo com diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca, “primeiro foi feita a operação tapa-buraco, em seguida a varrição e limpeza, e depois foi a vez da aplicação do microrrevestimento com polímero, mais adequado para esse tipo de pavimento, e que deixa a pista em condições bem melhores”.

Governo tem priorizado políticas que melhorem a vida dos acreanos. Foto: Eudes Goes

Ainda, segundo o gestor, o microrrevestimento é preparado em um caminhão-usina, onde é misturado um pouco de agregado, brita zero, pó e areia; esse agregado é misturado com emulsão e com polímero.

Máquinas do Deracre trabalharam com serviços de melhorias. Foto: Eudes Goes

Ronan destacou que o microrrevestimento é considerado um pavimento a frio, mas pode muito bem ser aplicado nesse tipo de estrutura, que tem uma pavimentação anterior, e caso seja aplicado a cada dois ou três anos, o piso será mantido em boas condições.