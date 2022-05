Neste domingo (15) a partir das 20h30 (horário de Rio Branco), a sombra circular da Terra estará sendo projetada na superfície da Lua, sendo que, entre 22h30 Esse eclipse será visto em todo o Acre, se as condições meteorológicas permitirem.

O fim do eclipse ocorrerá à 1h50min de segunda-feira, quando a Lua, no seu movimento ao redor do nosso planeta, já estará fora da sombra da Terra, informa o portal O Tempo Aqui.

Já a BBC informa que este será o único eclipse lunar total que acontecerá neste ano, segundo os astrônomos. O próximo será apenas em maio de 2025.

O eclipse deste domingo poderá ser observado não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul e América Central, parte da América do Norte, parte da Europa e parte da África.