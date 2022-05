A chegada do verão, tido como o grande engenheiro da Amazônia, proporcionará avanços significativos no andamento da construção do novo contorno rodoviário da BR-317, entre os municípios de Brasileia e Epitaciolândia. A obra, que é o maior investimento público em infraestrutura na gestão do governador Gladson Cameli, é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), por meio do Consórcio Cidade/CZS/Meta.

Construção de superestrutura da ponte do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia é intensificados pelo governo do Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom

Atualmente, 75 operários concentram esforços no canteiro de obras, para erguer a superestrutura da ponte de 251,5 metros de cumprimento sobre o Rio Acre. A construção já está 32% concluída.

“A superestrutura é a etapa que caracteriza a ponte em si, que compreende a pista de rolamento dos veículos e passagem de pedestres. Estamos na fase mais complexa da superestrutura, que são as aduelas de partida da ponte. A previsão é que elas sejam concluídas ainda neste mês”, explica o gerente de contrato da Construtora Cidade, Eduardo Brito.

Nova ponte sobre o Rio Acre já está 32% concluída. Foto: Wesley Moraes/Secom

Até o momento, já foram investidos cerca de R$ 20 milhões na obra, que consumiu 2,4 mil metros cúbicos de concreto e 300 toneladas de aço. Com a intensificação do período de estiagem, a empresa iniciará a construção dos acessos à ponte. A estimativa é que 75 novos postos de trabalhos sejam gerados para atender a demanda.

O anel viário de Brasileia e Epitaciolândia será um marco para as duas cidades. Além de desviar da zona urbana todo o fluxo de veículos pesados, o novo traçado da BR-317 se consolidará como um importante eixo de desenvolvimento na regional do Alto Acre.

Para o governador Gladson Cameli, anel viário representa um marco para o desenvolvimento do Alto Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Este era um sonho antigo da população, que está se tornando realidade. Vejo-me lutando pela construção deste anel viário deste o tempo em que era deputado federal. Com muito trabalho e dedicação, conseguimos destravar todas as burocracias para que essa obra fosse executada”, ressaltou o governador Gladson Cameli.

O contorno rodoviário terá 10,2 quilômetros de extensão. O investimento em todo o complexo está estimado em R$ 60,4 milhões. “A obra está a todo vapor. O anel viário representa uma grande conquista para a população de Brasileia, Epitaciolândia e dos demais municípios do Alto Acre. O governo do Estado está muito empenhado para que possamos inaugurar a obra dentro do cronograma estabelecido”, frisou o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.