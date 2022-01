Ibevar –

A definição de fraude, segundo o dicionário Michaelis é:1) Ato de má-fé que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém; cantiga, engano, sofisticação. 2) Mentira ardilosa; sicofantia. 3) Entrada ilegal de produtos estrangeiros, sem o pagamento dos tributos alfandegários. 4) Ato de falsificar documentos, marcas e produtos.

Fraude é um crime! Fraudador é um criminoso! É alguém que tem o objetivo de obter vantagem sobre a vítima, que é a sua empresa! Está prevista no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Os impactos das fraudes nas empresas são financeiros, afetando a lucratividade e em sua imagem.

O fraudador atua em diversas áreas e ambientes, online e offline, físico ou digital, agindo de acordo com dois pontos fundamentais:

VULNERABILIDADES: processos e/ou controles que possuem lacunas sistêmicas ou estruturais.

Exemplo: processo de compra online não possui rotina de validação de endereço de cobrança x endereço de entrega ou processo de recebimento de mercadorias não possui rotina de conferência física amostral.

OPORTUNIDADES: falhas, desatenção ou omissão na execução de processos e controles.

Exemplo: processo de validação por nível superior, de devoluções de mercadorias no ponto de venda, não são realizadas por iniciativa do profissional ou uso de senha para liberação de desconto é compartilhada entre liderança e colaboradores

As fraudes devem ser combatidas com estratégias e ações estruturada que visam identificar vulnerabilidades e mitigar os riscos, através de correções e/ou controles. E sobretudo, reduzindo a incidência de oportunidades, através de treinamentos, controles preditivos e detectivos, monitoramento e auditorias contínuas.

É impossível não atuar de maneira estruturada para combater as fraudes. A Prevenção de Fraudes é tema que deve ser acompanhado com indicadores e ações corretivas e de melhoria contínua. Seus impactos afetam diretamente a última linha de resultados de uma empresa, acontecendo de maneira silenciosa e quando a empresa se dá conta, já é tarde!

Com tecnologias e soluções, processos e controles mapeados e instituídos, uma cultura ética e de capacitação constante, além de monitoramento e auditorias contínuas, com indicadores de performance para nortear as ações, é possível instituir um ambiente controlado, onde as fraudes, por mais que não sumam completamente – os fraudadores inovam e se reinventam constantemente – devem assumir curvas decrescentes.

A inteligência de prevenção a fraudes é uma das chaves estratégicas de sucesso das empresas. Cada vez mais as empresas são fundamentadas em DADOS e PESSOAS, os ativos mais valiosos de um negócio, para proteção dos LUCROS e da MARCA.

Como o seu varejo está combatendo as fraudes?

Por Anderson Ozawa – Comitê de PRACS – IBEVAR