Enquanto o cidadão acreano comemorava com sua família as festividades de Natal, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) recebia novos equipamentos para melhor aparelhar as forças policiais do Estado.

Por volta das 15h deste sábado, 25, estacionava, no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Rio Branco, o caminhão, tipo baú,da Força Nacional, escoltado por duas guarnições do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), sob o comando do tenente PMAC Passos, carregado de armas, munições e diversos outros equipamentos, adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Justiça e Segurança (MJS) e doação da Polícia Militar do Distrito Federal, que chegam para potencializar a prevenção e a repressão da criminalidade no âmbito do estado do Acre.

Da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça, no escopo do Programa Nacional de Vigilância das Fronteiras e Divisas – V.I.G.I.A, a Sejusp foi agraciada com com 15 binóculos de visão noturna com capacetes e 51 pares de placas de proteção balística, além de outros equipamentos, que alcançam um aporte financeiro de mais de R$ 1.8 milhão.

Também do MJS, por meio da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública,a segurança pública do Acre recebeu armamentos novos (pistolas Betetta APX, de última geração), que serão repassados às forças policiais do estado.

O recebimento de todo o material foi conduzido pelo coordenador do Gabinete de Gestão Integrada e Fronteiras- GGIF, coronel Glayson Dantas, pelo delegado de Polícia Civil, Jarlem Martins, e pelo servidor da Sejusp, Flávio Siqueira Júnior.