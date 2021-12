Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou edital para 171 novos analistas e técnicos ambientais. As vagas são destinadas a seis estados que compõem a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia). As inscrições começam no dia 03/12 e as provas serão realizadas em fevereiro. O Cebraspe é a banca responsável por realizar o concurso. Clique aqui para acessar a página do Cebraspe.

As provas serão aplicadas nas capitais onde houver a disponibilidade de vagas como Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e São Luís. O exame será composto por três partes: duas objetivas, que vão avaliar conhecimentos básicos e específicos, e uma discursiva. Todas com caráter classificatório e eliminatório.

O cargo de analista ambiental exige nível superior em qualquer área de formação, enquanto o cargo de técnico ambiental exige do aprovado o nível médio. Estes cargos pertencem à carreira de Especialista em Meio Ambiente, a mesma de outras instituições, com o Ibama.

No ICMBio, analistas e técnicos ambientais atuam nas diversas áreas de gestão de uma Unidade de Conservação, como no monitoramento, proteção, uso público, gestão socioambiental dentre outros. Para mais informações sobre o concurso, o candidato pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_21, ou pelo e-mail [email protected]

Clique aqui para acessar o edital.