Mais de três mil títulos definitivos de propriedade foram entregues à famílias de baixa renda no Acre em 2021

Seguindo o planejamento estratégico de governo, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) se mantém levando dignidade e cidadania aos moradores de baixa renda, com a entrega gratuita de títulos definitivos de propriedade no Acre. Desta vez os beneficiados foram os residentes nos bairros Vitória e Chico Mendes, região da parte alta de Rio Branco. A cerimônia de entrega se deu na tarde desta terça-feira, 21, no pátio da Escola Estadual Professora Berta Vieira de Andrade e contou com a presença do governador Gladson Cameli.

Na sua oportunidade o chefe do Poder Executivo aproveitou para reafirmar seu compromisso com os acreanos, citando a emissão gratuita dos documentos como uma conquista, sobretudo para a população de baixa de renda, e enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Iteracre.

“A entrega desses títulos, além de promover cidadania, reforça a presença do Estado aqui na parte alta da cidade. Este era o sonho dos moradores de uma vida toda e que, agora, tornou-se realidade de fato e de direito. Gostaria de parabenizar a equipe do Iteracre, que não vem medindo esforços para alcançar o máximo possível de moradores em todo o estado”, declarou o governador.

O governador destacou o empenho do Iteracre em levar cidadania à população acreana. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Com o título em mão, o beneficiado tem acesso facilitado a linhas de crédito para realizar melhorias em sua residência. Além disso, a identificação legal dos proprietários de imóveis contribui com a gestão ambiental urbana e possibilita à prefeitura da capital regularizar a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Somente nesta ação de governo, o investimento foi de R$ 232 mil.

De acordo com Alírio Wanderley Neto, presidente do Iteracre, somente neste ano, já houve a concessão de mais de três mil títulos definitivos em todo o Acre. “Seguimos com o planejamento de levar cidadania a essas famílias que tanto esperavam por esse pedaço de papel que, para muitos, pode não significar nada, mas para quem não tem entre 18 e 20 mil para regularizar sua propriedade, representa muito. Agora elas têm seu direito adquirido e podem desfrutar de todos os seus benefícios”, destacou Alírio.

Moradora do bairro Chico Mendes há 12 anos, a senhora Maria Severina Fernandes de Souza, de 63 anos, foi uma das primeiras a receber o título definitivo de sua propriedade. Para ela, o documento trás a garantia de segurança que tanto esperava e que poderá ser repassada de geração em geração.

“Fico feliz de hoje poder estar aqui realizando esse sonho. Definitivamente, posso dizer que a casa que adquiri com tanto esforço é minha. Não teria condições sozinha, mas graças a Deus, o governo olhou por nós e hoje pude receber meu título. Sou grata ao nosso governador e a todos que fizeram esse momento possível”, finalizou a aposentada.

Também se fizeram presentes no evento o secretário de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milane; a deputada federal, Wanda Milane; o deputado estadual, José Bestene; o controlador geral do estado, Luiz Almir Brandão; e o presidente da Empresa de Assistência Técnica e de Extensão Rural (Emater), Rynaldo Lúcio dos Santos.