Avaliada em R$ 300 mil, a reforma e modernização do espaço que abriga a Delegacia-Geral de Polícia Civil, em Cruzeiro do Sul, é mais um investimento entregue pela gestão de Gladson Cameli que possibilita ao Acre galgar expressivos avanços na área de segurança pública. A obra foi reinaugurada pelo chefe do executivo, na tarde desta quarta-feira, 14.

Acompanhado por secretários estaduais, chefes de departamentos e autarquias do seu governo, Cameli dialogou com policiais civis e os agradeceu pelo empenho, que vem transformando a realidade da segurança pública no estado. O gestor também elogiou a obra, que se concentrou na troca da cobertura, readequação do espaço físico, estacionamento e renovação da pintura e identidade visual da delegacia.

“Essa obra é um exemplo da presença do governo na vida das pessoas, garantindo-lhes o direito à segurança. Os investimentos são feitos e os resultados estão vindo. Estamos trabalhando para manter as conquistas e continuar avançando em todas as áreas. Mas, para isso, é fundamental ter união, como eu sempre digo”, declarou Cameli.

Somando-se à reforma, outro montante de R$ 6,6 milhões também é aplicado em revitalizações, compra de novos armamentos e aquisição de novas tecnologias, que prometem revolucionar a atuação das forças de segurança no Vale do Juruá. São ganhos que asseguram condições salubres de trabalho ao policial, possibilitam atendimento mais humanizado à população e permitem ao estado conquistas como a redução, em 2021, de 53, 33% do número de mortes violentas, conforme aponta o Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre.

Polícia agradece ao governador por todos os investimentos realizados em 3 anos de gestão. Foto: Diego Gurgel/Secom.

O comandante da Polícia Civil no Acre, Josemar Portes, externou gratidão ao governador por viabilizar caminhos que transformaram a segurança num sistema mais atuante. “É um ganho para o cidadão que procura por justiça. Nós não vamos parar por aqui. Temos a meta de revitalizar e modernizar 90% das unidades policiais do estado”, informou.