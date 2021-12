Com 15 novos empregos em Rio Branco, Drogasil segue expansão

Com mais de 48.000 funcionários em mais de 2400 lojas, a RD-RaiaDrogasil segue com o plano de expansão nacional e inaugurou, nos últimos meses, quatro novas farmácias em Rio Branco, Acre; em Macapá, no Amapá; e em Boa Vista, em Roraima, os três Estados nos quais ainda não estava presente. A estratégia da empresa é a de abrir 260 novas unidades por ano em todo o País.

O crescimento do mercado na região Norte gera empregos para mais de 1.000 pessoas, com 57 novos profissionais só nas quatro lojas recém inauguradas. No Brasil, a RD-RaiaDrogasil é a companhia que mais contrata jovens no primeiro emprego e também pessoas com deficiência. Além de investir em pessoas qualificadas e motivadas, que passam por constantes programas de treinamento e avaliação de desempenho.

A marca posiciona as suas unidades como hubs de saúde integral e bem-estar, com produtos e serviços que vão além da farmácia. “Nos últimos estados inaugurados, geramos 57 novas oportunidades de trabalho. Separando por estado, no Acre geramos 15 novos empregos, em Roraima 14 oportunidades e no Amapá foram 28, porque inauguramos duas lojas, sendo assim, 14 empregos gerados para cada loja”, informou a empresa ao AcreAgora.

Novas Lojas Drogasil – Região Norte

Rio Branco – Acre – 1 loja

Avenida Antônio da Rocha Viana, 1901, rota 007 – Jd. Manuel Julião

Macapá – AP – 2 lojas

Rua Hamilton Silva, 1543 – Central

Rua General Rondon, 678 – Laguinho

Boa Vista – RR – 1 loja

Rua Sucupira 101-1

Total de lojas na Região Norte – 72.