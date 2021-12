Restaurante do Sesc Acre doa alimentos para famílias carentes

O Serviço Social do Comércio – Sesc Acre, por meio do restaurante do Sesc realiza a produção de segunda a sexta-feira de 100 refeições diárias, entregues nas instituições mediadoras cadastradas no Programa Mesa Brasil.

Ação Emergencial Sesc, tem como objetivo ofertar gratuitamente, uma alimentação saudável a indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e alimentar. Diante desse cenário da fome, Pandemia Covid-19 e crise econômica que alavancou os impactos negativos na segurança alimentar de milhões de brasileiros, O projeto teve início no mês de agosto e se estenderá até dezembro de 2021. Até o momento já foram entregues mais de 8.000 mil refeições.

Ressaltamos a valorosa contribuição do sistema e parceiros frente aos trabalhos de mobilização social, na produção e distribuição de refeições prontas, em aliança entre as redes de solidariedade contra a fome existentes no Brasil, que somaram esforços, recursos financeiros, logísticos e força de trabalho nesse cenário de tamanha gravidade.

Seja você um parceiro doador do programa Mesa Brasil Sesc no Acre:

Telefone: 0800-647-3007/3223-8537,

E-mail: [email protected]

End.: Avenida Getúlio Vargas nº 2473, Bosque (Sesc Bosque).