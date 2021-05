PT quer Jorge no Senado; Gladson e Petecão definem no 1º turno

A disputa pelo Palácio Rio Branco deverá ser mesmo entre o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e o senador Sérgio Petecão (PSD). A maioria dos petistas querem Jorge Viana disputando o Senado e não o governo. Para eles, a ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas é um fator decisivo na questão.

Jorge Viana, por ser muito próximo a Lula, teria mais condições de ajudar o Acre como senador e não governador, principalmente se o ex-presidente chegar a vencer o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Porém, Jorge Viana colocou o nome à disposição do partido para qualquer disputa no campo majoritário. A opção para o Senado é considerada a mais viável. Pesquisas serão feitas para balizar essa decisão. O ex-senador vem mantendo encontros com políticos, empresários e representantes de organizações sociais.

Se Viana for mesmo disputar o Senado, a eleição no Acre poderá ser definida já no 1º turno entre Gladson Cameli e Sérgio Petecão, já que o PT pode optar por uma aliança para o governo como vem sugerindo o ex-presidente Lula nas disputas estaduais.

“… é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber; e ver que toda essa engrenagem, já sente as ferrugens lhe comer”. (Zé Ramalho)

. Ouvido pela coluna, o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) disse que esse é o momento em que a esquerda tem que mostrar a diferença em seus posicionamentos ao povo.

. Para ele, o legado exige isso!

. Traduzindo:

. Partidos de esquerda não devem fazer conchavos implícitos ou explícitos com os que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e a extrema direita que lhe serve.

. Resumo:

. Sem danças de ratos ou sapateados de catitas.

. O Deputado Neném Almeida disse que fez a opção definitiva de ser oposição ao governo.

. Para ele, não tem mais volta.

. “Tenho que defender os trabalhadores, as pessoas que me colocaram no mandato”, sapecou.

. O pacote de benefícios tributários encaminhado pelo governador Gladson e aprovado pelos deputados precisa ser mais bem divulgado.

. A medida é muito positiva para a economia.

. Segundo o CAGED a geração de emprego no Acre continua crescendo; o saldo no trimestre demonstra isso.

. “Cada eleição é uma eleição diferente”!

. O Senado brecou o Distritão, e a Câmara Federal busca uma alternativa mais suave: a formação das Federações Políticas.

. A candidatura do deputado federal Alan Rick (DEM) para o Senado é para valer.

. Mailza, Márcia Bittar, Vanda Milani, Alan Rick, Sanderson Moura e Jorge Viana…

. Nesse time ainda falta o candidato ao Senado da chapa do Petecão.

. Não é só o PT que comemora, o Gladson também!

. A CPI no Senado da Pandemia está tensa; tudo pode acontecer, inclusive nada!

. Vai que eles resolvem refrescar para um lado e para o outro.

. Em política, às vezes, é assim, a gente pensa que vai ter tiros para todos os lados, acaba tudo em uma churrascaria de Brasília.

. Se bem que essa CPI está diferente!

. Sei não, bom dia!