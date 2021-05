Um movimento na esquerda de São Paulo começa a se espalhar para outros Estados. Pretende resgatar o voto dos cristão evangélicos e católicos perdidos na eleição de 2018 para o presidente Jair Bolsonaro, quando este derrotou o candidato petista Fernando Haddad.

A ideia, que já vinha sendo debatida internamento pelo PT do Rio de Janeiro, São Paulo. Belo Horizonte e da Bahia, ganhou força com a provável candidatura de Luís Inácio Lula da Silva para presidente em 2022.

Na semana passada, o presidenciável Guilherme Boulos, do PSOL, se manifestou publicamente defendendo pautas cristãs. Para ele, o socialismo moderno é mais próximo ao cristianismo do Cristo da multiplicação dos pães e peixes do que a política ultraconservadora armamentista de Bolsonaro.

No Acre, o movimento é visto com simpatia, já que no início do governo da Frente Popular havia uma simbiose entre líderes evangélicos, padres católicos e o governo petista.

Porém, a resistência para migrar votos para a esquerda é grande, principalmente por parte das lideranças evangélicas de grande expressão. Os cristãos encontraram no bolsonarismo (movimento que sobreviverá ao presidente Bolsonaro) o lugar de fala e o espaço de defesa de seus ideais de valores.

“Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político”. (Repetindo a frase da coluna de ontem a pedido da estudante Lucy Almeida)

. A gripezinha chegou à marca de 400 mil mortos!

. Silêncio, Bolsonaro está falando!

. E o Paulo Guedes, meteu o pau na China em uma reunião e não sabia que estava sendo gravado.

. Para completar, afirmou que os brasileiros querem viver muito e o estado não aguenta!

. Como se diz na Paraíba:

. Ah, filho de uma égua!

. Coitada da égua!

. Brasília em estágio adiantado na 2ª da lei da termodinâmica, a entropia, o sistema em fase degenerada.

. “Quem não ouve conselho, ouve coitado”, sempre dizia Afif Arão Alves da Costa.

. Tivesse vivo essa cidade seria outra, sem falsa modéstia!

. Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), muitíssimo bem avaliado pela população, a cidade agora realmente tem um prefeito!

. O PSDB nunca saiu de onde estava, na base do governo desde antes de 2018.

. E continua…

. O PROGRESSISTA e PSDB serão os partidos que mais receberão filiados para disputarem as eleições de vice, federal e estadual.

. O PSD, também!

. O ex-prefeito Raimundo Angelim deverá disputar novamente uma vaga de deputado federal em 2022.

. Os tucanos são de paz; não é atoa que o deputado Gonzaguinha viveu por um tempo aprendendo o caminho da paz na Índia, Tibet e adjacências.

. Fiquem todos na paz!

. Bom dia!