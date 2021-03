Agência  cria monitor  para acompanhar período de seca  

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial da União a portaria 367, que cria o Grupo de Acompanhamento do Monitor de Secas, o GA Monitor.

Segundo a portaria, serão convidados a participar do GA Monitor representantes das instituições federais e estaduais parceiras do Programa Monitor de Secas, instituído anteriorimente pela ANA.

O objetivo do GA Monitor é acompanhar as atividades do Monitor de Secas do Brasil, especificamente apoiando a consolidação da operação mensal em todo território nacional, propondo melhorias ao processo, compartilhando informações e experiências na gestão de eventos de seca e fomentando o emprego efetivo dos resultados nas ações de preparação e resposta à seca.