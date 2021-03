Mais investimentos na segurança pública do Vale do Juruá com Centro de Controle e Comando

“É um marco para o governo de Gladson Cameli dar capacidade operacional e estrutura às ações de segurança pública aqui na região. Esse investimento, que gira em torno de R$1 milhão foi dividido em quatro frentes, que ampliarão e fortalecerão o trabalho das forças de segurança”. Essas são as palavras do secretário adjunto de segurança pública do Acre, Maurício Pinheiro, ao anunciar os investimentos que a gestão estadual fará na área de segurança pública no Vale do Juruá.

Esse é mais um dos inúmeros investimentos que o governo vem realizando para garantir à população o pleno estado de ordem pública. Outros exemplos, como a convocação de 200 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar, mostram o compromisso de Cameli em bem servir e proteger a sociedade que gerencia.

A fala do secretário adjunto foi proferida numa solenidade, realizada nesta sexta-feira, 26, onde o governo anunciou, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as reformas dos prédios da Delegacia da Mulher (DEAM), do Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Centro Socioeducativo (ISE), todos com sede na cidade de Cruzeiro do Sul, interior do estado.

“As ações que hoje anuncio visam oferecer melhores condições de trabalho aos operadores de segurança aqui do Juruá. Isso fará com que essas forças tenham uma maior agilidade e acesso às informações, aprimorando os trabalhados na sua área de atuação”, pontuou Maurício Pinheiro, ao destacar a relevância desses investimentos para a região.

Na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, realizada na sede da DEAM em Cruzeiro do Sul, também estavam presentes o delegado de Polícia Civil, Vinícius Almeida; o comandante do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (4º BEPCIF); o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM), major Evandro Bezerra; o diretor do Centro Socioeducativo Juruá (ISE), Angenor Sobrinho; o diretor da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, Aslan Martins; o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP/CZS), Célio Pinto; e o secretário executivo da Fundeseg, James Carvalho.