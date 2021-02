PELA PRIMEIRA VEZ DESDE QUE OCUPA o mandato, a senadora Mailza Gomes (PP) se posicionou sobre o seu futuro político, ao dizer ontem ao BLOG DO CRICA de que, ela está decidida a colocar o seu nome para a disputa da única vaga para o Senado em 2022, fazendo uma dobradinha na chapa do governador Gladson Cameli (PP), que tentará a reeleição.

Mailza nega ter qualquer impedimento que possa vetar a sua candidatura. O processo que responde, em grau de recurso, não redunda em proibição de ser candidata. A este mesmo BLOG, o governador Gladson Cameli chegou a declarar ser Mailza a sua candidata ao Senado. Mailza vem sendo uma grata surpresa no mandato, destinando recursos substanciais para o Acre, sempre é presente nos municípios, enfim, não tem sido omissa no cumprimento do seu mandato.

Com a sua candidatura a senadora e, com a declaração do governador Gladson Cameli, a fatura do candidato a senador na sua chapa de reeleição se encontra decidida.

ENTRE DOIS AMORES

A SENADORA Mailza Gomes (PP) tem ainda ao seu favor a promessa do prefeito Tião Bocalom (PP) de que, lhe apoiará para senadora e Sérgio Petecão (PSD) ao governo.

FREIO DE ARRUMAÇÃO

O SECRETÁRIO Normando Sales, com a sua experiência, precisa dar um freio de arrumação na gestão do prefeito Bocalom. Mais perdida neste início, que cego em tiroteio.

PIPOCANDO RECLAMAÇÕES

ESTÃO pipocando nas redes sociais críticas por conta da falta de pulso firme da PMRB para socorrer as famílias da alagação. O que se tem notado é uma falta de coesão.

SUGESTÃO PLAUSÍVEL

A EX-PREFEITA Socorro Neri deu uma sugestão que pode minorar o sofrimento de quem perdeu suas casas na alagação, pagar o aluguel social para essas famílias.

FICOU ESTRANHO

NINGUÉM ENTENDEU a ausência do governador Gladson no encontro da bancada federal com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; se não o convidaram, foi um erro. Este é um momento onde todos devem estar juntos somando.

MOMENTO DE UNIDADE

COM A PANDEMIA AVANÇANDO no estado, a bancada federal e o governador deveriam estar atuando juntos. Não é o momento para política, eleição só em 2022.

ATÉ QUE ENFIM

ATÉ QUE ENFIM a mesa diretora da ALEAC se tocou e formou uma comissão para acompanhamento dos casos de Covid. E só aconteceu devido pressão do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Até aqui ninguém se movia. Aliás, as coisas na Casa só andam quando a oposição age.

MESES DE SUFOCO

INFECTOLOGISTAS estão prevendo o aumento dos casos de Covid-19, para Março e Abril. Serão meses de sufoco.

BANHO ATRÁS DO OUTRO

ALIÁS, a oposição, ainda que minoria na Casa, consegue produzir pautas mais atraentes do que a base do governo, onde um ou outro se arrisca a defender o governador.

SENDO VEREADORA

A VEREADORA Lene Petecão (PSD não tem poupado de cobranças o prefeito Bocalom, mesmo tendo lhe apoiado na campanha. E, tem que cobrar, foi eleita para isso.

FOI QUEM PROVOCOU

E foi o próprio prefeito Tião Bocalom que desafiou os vereadores ao dizer que não iria formar base de apoio, não os queria parados, mas todos os 17 cobrando a sua gestão. Bocalom, prefeito Bocalom, aqui não é Acrelândia!

MAIS PRESENTE

O BOCALOM foi eleito em meio a muita expectativa de que poderia fazer uma administração diferente, moderna, popular, mas não é o que se está vendo nos primeiros dias. Saia do gabinete, vai para os bairros, Bocalom!

NOME EM ALTA

HÁ um grupo dentro do MDB que defende a deputada federal Jéssica Sales (MDB) como vice numa eventual chapa de Sérgio Petecão (PSD para o governo, em 2022.

ESCONDIDO NO GABINETE

ENCONTRARAM um lugar para o ex-deputado Ney Amorim num cargo no governo, está no gabinete civil como como conselheiro do chefe do gabinete Flávio.

MUITO MAIS ATUANTE

PELA SUA COMBATIVIDADE quando era oposição, esperava-se que, num momento crítico da pandemia em Cruzeiro do Sul, que o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) fosse mais crítico na cobrança por soluções, num momento que faltam UTIs, no Hospital do Juruá.

CORRERIA COMEÇOU

OS DEPUTADOS Wendy Lima e Pedro Longo, estão deixando, respectivamente, o PSL e o PV, para se filiarem no PP. Sem coligação proporcional, os partidos nanicos deixaram de ser atraentes.

DECISÃO INTELIGENTE

SE FOR INTELIGENTE, a prefeita Fernanda Hassem disputa a vaga de deputada federal dentro do PT, porque há a garantia de uma chapa competitiva. Fora do PT, perderia o apoio dos prefeitos petistas de Xapuri e de Assis Brasil.

GOSTEM OU NÃO

O EX-SENADOR Jorge Viana, gostem ou não, foi um bom governador e um bom prefeito. E tem votos além do PT. Numa eleição com três candidatos ao Senado, o JV disputa com chance. Em candidato majoritário, se vota no nome.

PURURUCA NO PSD

O FISIOTEPEUTA Jeferson Pururuca vai ser candidato a deputado pelo PSD. Não viu nenhuma chance do PTB conseguir montar uma chapa própria competitiva.

ORGANIZAR É PRECISO

SE quiser superar a administração da ex-prefeita Socorro Neri, o prefeito Tião Bocalom terá que organizar a sua equipe, planejar, e não fazer as coisas na improvisação.

ÚNICA VOZ

A DEPUTADA Antônia Sales (MDB) é a única da bancada do Juruá que vejo cobrando providências contra o colapso do sistema de saúde do Hospital do Juruá.

FRASE MARCANTE

“A liberdade de imprensa é talvez o melhor remédio e corretivo do abuso das outras liberdades”. Marquês de Maricá.