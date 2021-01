Polícia Militar realiza operação e apreende arma de fogo em Manoel Urbano

Policiais Militares do 8° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1° Pelotão de Manoel Urbano, apreenderam uma arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (14), durante uma operação no município.

Denominada de arrastão, a operação foi apoiada por policiais militares da cidade de Sena Madureira e teve como finalidade a garantia da ordem pública e paz social, no município.

Os militares realizaram diversas abordagens em veículos, motocicletas e a pessoas e um homem foi preso portando uma arma de fogo calibre 36 e cinco cartuchos, e foi encaminhado, juntamente com arma, à delegacia para demais providencias cabíveis.

Assessoria de comunicação da PMAC