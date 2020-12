Covid-19 já infectou 172 bebês desde o começo da pandemia no Acre           

No dia 1o de dezembro, a Covid-19 fez três vítimas fatais no Acre, entre elas um bebê de apenas oito meses.

Morador de Feijó, o bebê, um menino, deu entrada no dia 25 de novembro no Hospital Geral de Feijó, e morreu no dia seguinte. Como os registros de óbitos só são anunciados com a confirmação em laboratório, o falecimento dessa criança foi publicado no comecinho de dezembro.

O pequeno feijoense não é o único a contrair o novo coronavírus no Acre em idade tão tenra -são 172 casos positivos nessa faixa etária desde que a pandemia começou -e também não é o único caso fatal, já que, segundo os dados fornecidos pelo Laboratório Charles Mérieux à Secretaria de Estado da Saúde quatro bebês foram vitimados por essa doença.

Esses números indicam mortalidade de 23,3 óbitos por 1.000 casos. Dependendo da idade da criança, os sintomas ainda ocorrem em uma frequência diferente. De 0 a 9 anos, os principais são: febre; tosse; dificuldade para respirar; dor de cabeça; diarreia.