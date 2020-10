Ibope em Rio Branco: líderes caem mas queda de Socorro é maior que a de Minoru   

Divulgada nesta quinta-feira (29) a nova pesquisa Ibope traz alguns dados que devem ser analisados pelos candidatos a prefeito de Rio Branco. Por exemplo, comparando com o último levantamento divulgado em 16 de outubro, Minoru Kinpara oscilou um ponto percentual para baixo e chegou a 28% da prefereência do eleitorado na pesquisa desta quinta-feira. Já Socorro Neri oscilou negativamente três pontos, e ficou com 23%. Enquanto isso, o terceiro colocado, Tião Bocalom oscilou positivamente cinco pontos percentuais, marcando 21%.

De outro lado, Socorro Neri segue com a maior rejeição: 36% dos eleitores disseram que não votam nela de jeito nenhum. Daniel Zen, do PT, é o 2o no quesito rejeição, com 33%. Minoru, o menos rejeitado, tem 16%. Tião Bocalom e Roberto Duarte empatam com 25% e Jamyl Asfury e Jarbas Soster também empatam com 21%.

A pesquisa foi realizada por telefone e foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 27 e 29 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.