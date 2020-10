MPAC e FIEAC arrecadam livros literários para escola do Bairro Cidade do Povo

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, esteve nesta segunda-feira, 26, na Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), para acompanhar a soma de livros literários arrecadados através de uma campanha do MPAC em parceria com o “Sistema S”. Os livros irão beneficiar a biblioteca da Escola Frei Heitor Turrini, no Bairro Cidade do Povo. A campanha é uma iniciativa do MPAC através do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (Napaz), coordenado pela promotora de Justiça Diana Soraia Tabalipa Pimentel, que, juntamente com sua equipe, esteve à frente das arrecadações.

“No início do ano, o Napaz começou um trabalho de mediação de conflito na escola Frei Heitor Turrini e lá percebemos que a biblioteca precisava de livros de literatura. Tendo em vista essa necessidade resolvemos fazer essa campanha no MPAC e conseguimos a parceria da FIEAC para nos ajudar na arrecadação”, explicou a coordenadora do Napaz.

A iniciativa visa contribuir com o acervo da biblioteca daquela instituição de ensino fundamental, uma vez que a mesma só dispõe de livros didáticos. O objetivo é incentivar o exercício da leitura e pesquisa nos alunos, além de promover mais oportunidades de acesso à cultura.

“Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos nessa atitude tão nobre. A Cidade do Povo tem um carinho muito especial pelo Ministério Público e nós estamos muito felizes por colaborar com esse projeto. Vamos avançar e pensar em outras propostas. A escola é o melhor caminho para chegar até as crianças. Uma atitude como essa merece ser comemorada, pois é um estimulo do MPAC para que outras instituições se inspirem nessa proposta”, destacou o presidente da FIEAC, Adriano Ribeiro.

A chefe do MP acreano destacou o trabalho que o MPAC realiza através do Napaz e sua importância para a justiça no futuro. “Através desse trabalho reunimos muitas experiências boas. Mas precisamos dessa integração para fazer a diferença. A Historia do MPAC com o Sistema S vem de muitos anos, através de muitas parcerias entre nós celebradas, temos transformado muitas vidas ao longo dos anos”, disse a PGJ.

A promotora de Justiça Diana Pimentel também deixou sua mensagem de agradecimento. “Muita gratidão pela forma como a FIEAC nos recebeu e nos apoiou nessa campanha que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Lá no Napaz nós também recebemos muitos livros. Agora vamos juntar esses dois conteúdos para entregar à escola Frei Heitor Turrini na Cidade do Povo ate o final de novembro”. “A literatura é a arte da palavra e quem domina as palavras tem muito mais oportunidade de vida”, finalizou.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC