Senador Guiomard e Mâncio Lima lideram produção de ovos de codorna no Acre   

Segundo recente estudo divulgado pelo IBGE, em 2019 estimou-se que tanto o número efetivo de codornas no Acre é 7.289 aves que produziram 87 mil dúzias de ovos. Efetivo e postura apresentaram aumentos de 7,2% e 3,5%, respectivamente, em relação 2018.

Desde 2016, Senador Guiomard lidera o efetivo estadual dessas aves e também a produção de seus ovos, sendo o maior responsável pelo crescimento no ranking estadual desse segmento. O município seguiu responsável pela maior parte de ambos – 89,1% das codornas e 84,4% da produção de ovos. Seguido por Mâncio Lima (10,8% das aves e 18,4% dos ovos) os dois municípios mais relevantes desse segmento.

Das criações de animais de porte médio, os caprinos e os ovinos, novamente, apresentaram redução (1,1% e 2,1%, respectivamente), resultando em efetivos estimados de 12.355 de caprinos e 86.388 de ovinos em 2019. Sena Madureira, que, desde o início da série histórica da pesquisa, liderou a quantidade de caprinos ficando responsável por 18,6%, Rio Branco figurou na segunda posição, com 14,5% do rebanho estadual, seguido por Cruzeiro do Sul (12,2%).

No que diz respeito aos ovinos, Feijó, ficou com 15,2% do total estadual, seguido por Rio Branco, na segunda posição, com 15,0%, junto na terceira posição Sena Madureira, com 12,3%.

Suínos -O ano de 2019 apresentou um crescimento do efetivo estadual de suínos, cujo total contabilizou 149 mil cabeças, com um acréscimo de 4,7% em relação ao ano anterior. O número de matrizes suínas registrou leve acréscimo pelo terceiro ano consecutivo e atingiu a marca de 18 mil desses animais, com alta de 2,0%. O Município de Feijó contabilizou 28,6 mil de suínos na data de referência, o que lhe manteve em primeiro lugar no ranking estadual da suinocultura, seguido por Tarauacá, com 18 mil cabeças, e Epitaciolândia, com 16,6 mil animais.