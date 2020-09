Fundo Nacional de Segurança Pública destinará R$ 14,6 milhões para as forças de segurança do Acre

O titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Paulo Cézar Santos, esteve reunido nesta quinta-feira, 24, com os diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em Brasília. Na ocasião, foi possível definir a liberação, já para a próxima semana, da terceira parcela do Fundo Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 14,6 milhões.

O valor será utilizado na aquisição de equipamentos para as forças de segurança e ações de capacitação destinadas ao combate da criminalidade. Também possibilitará o desenvolvimento de ações de valorização dos profissionais de segurança pública do Acre.

Na oportunidade, juntamente com o chefe do Departamento de Planejamento da Sejusp, Rodrigo Heitor Brady, também foram discutidas questões relativas a convênios em andamento, que permitirão a aquisição de viaturas policiais e armas para as polícias Civil e Militar. Somados, os convênios representam R$ 13 milhões.

Senasp Itinerante

Na mesma reunião, foram estabelecidas as tratativas para que o Acre possa recepcionar o programa Senasp Itinerante. O programa será realizado em um estado de cada região do país, sendo que o Acre foi o escolhido para representar a região Norte.

“Entre os dias 27 e 29 de outubro, recepcionaremos 200 gestores de segurança da região. Na oportunidade, serão debatidas sete áreas temáticas e serão realizadas reuniões colegiadas dos gestores estaduais dos órgãos de segurança da região”, explicou o secretário Paulo Cézar Santos.

Em frente Brasil

Ainda na pauta da reunião com os diretores da Senasp, foram definidos os acertos para que a capital acreana seja incluída no programa federal Em Frente Brasil, destinado à prevenção e repressão aos crimes violentos, com a participação de todos os entes federados.

A proposta do programa alia medidas de segurança pública a ações sociais e econômicas, para promover a transformação das realidades socioeconômicas das regiões, por meio da cooperação e da integração, obtidas pelas parcerias firmadas com estados e municípios, além da participação de outros ministérios, que auxiliarão para o alcance dos resultados previstos.