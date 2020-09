Escola Sesc de Ensino Médio oferece programa gratuito de tutoria para todo o país

Acompanhar mais de 800 jovens brasileiros no decorrer dos três anos do Ensino Médio. Por meio de videoaulas e outras estratégias de aprendizagem, oferecer suporte acadêmico para promover a performance dos estudantes nas disciplinas de suas escolas de origem. E oferecer, também a distância, atividades culturais, palestras motivacionais e de orientação de carreira, com foco, inclusive, no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Esses são os objetivos do Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED), o mais novo projeto da Escola Sesc de Ensino Médio.

Voltado prioritariamente para estudantes da rede pública, o PTED será ofertado a distância e totalmente gratuito. Estão sendo oferecidas 810 vagas, distribuídas por todo o país. As inscrições, que terminariam no último dia 18, foram prorrogadas até o dia 25 de setembro.

As vagas serão preenchidas por meio de um sorteio. Antes é preciso preencher a ficha de inscrição. Podem se candidatar estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental ou que estejam matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e que, em 2021, estejam no 1º do Ensino Médio.

O diretor da Escola Sesc de Ensino Médio, professor Luiz Fernando de Mores Barros, explica mais detalhes sobre o programa: “Os jovens serão acompanhados ao longo dos 3 anos do Ensino Médio para que possam sonhar e realizar importantes progressões nos estudos e na vida profissional. Cada estudantes do PTED poderá acessar as atividades dentro de sua rotina, procurando estratégias próprias e adequadas a partir de suas realidades e construindo de maneira autônoma, mas com orientações, um percurso individual, realizando a curadoria das atividades de maior interesse para seu itinerário de educação complementar e reforço”, disse o Diretor.

Inscrições: www.escolasesc.com.br