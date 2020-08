Gladson beija a bandeira, lamenta falta da festa de 6 de Agosto e vê Acre vencendo Covid-19             

O governador Gladson Cameli fez um pronunciamento especial neste 6 de agosto de 2020, data que segundo ele, marca a saga do único Estado que lutou para ser brasileiro – e isso há 118 anos.

“A Revolução Acreana, liderada pelo coronel José Plácido de Castro, é um momento histórico e, ao mesmo tempo, simboliza a força e a união do povo acreano na busca por dias melhores”, diz.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a tradicional comemoração cívico-militar realizada no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, foi suspensa em cumprimento ao decreto governamental que proíbe eventos com aglomeração de pessoas.

“Neste 6 de Agosto enfrentamos nossa própria batalha, a de proteger nossos irmãos. Estamos vencendo”, afirmou, beijando a bandeira do Acre.

Confira a mensagem do governador Gladson Cameli: