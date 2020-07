Sindicato procura prefeita para agradecer por insalubridade dos profissionais de saúde

O vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, representando o presidente da entidade, Murilo Batista, esteve presente na tarde desta terça-feira (28) no jardim da Prefeitura de Rio Branco para a assinatura da portaria que concede grau máximo de adicional de insalubridade contra Covid-19 a trabalhadores da Saúde.

Para o médico e vice-presidente do Sindmed , a concessão por parte da prefeitura é um reconhecimento justo aos profissionais de saúde que expõem suas próprias vidas e de seus familiares em prol do coletivo.

“A prefeitura de Rio Branco dá um passo à frente e serve de exemplo às demais prefeituras do estado do Acre e do Brasil”, frisou Guilherme.

De acordo com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, o benefício concedido aos funcionários públicos municipais, que atuam na linha de frente de combate à pandemia e mesmo aos que estiveram afastados por acometimento ou risco da doença, corresponde a 40% de adicional sobre os vencimentos já a partir do mês de agosto, o que significa um aumento de 100% sobre o valor do benefício atualmente concedido que é 20% do salário base.

“Nós reconhecemos o esforço de cada um, reconhecemos o quanto tem sido difícil e o quanto estes trabalhadores têm sido corajosos e se colocado à disposição da saúde pública, da saúde da nossa população nesse momento de tantas dificuldades que estamos atravessando. Essa é a mensagem que queremos passar aos colegas servidores que estão na linha de frente nas unidades de saúde. Com isso queremos expressar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a esses bravos servidores da saúde pública municipal”, ressaltou a prefeita.

A Portaria Nº 240, que regulamenta a concessão da majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%, foi assinada na tarde desta quarta-feira pelo secretário da Segati, Márcio Oliveira, em ato coordenado pela prefeita Socorro Neri, com as presenças da secretária Municipal de Saúde, Jesuíta Arruda, o coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, Osvaldo Leal, além de presidentes e representantes dos sindicatos e entidades das categorias de trabalhadores beneficiadas.