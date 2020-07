Feirinhas dos bairros  vão voltar aos poucos a partir deste sábado (25) em Rio Branco           

A Secretaria de Agricultura Familiar de Rio Branco (Safra) iniciou o trabalho de reorganização e retomada gradual das feiras livres na capital. Neste sábado e domingo (24 e 25/7) parte das feiras do Polo Geraldo Fleming e Alto Alegre, retoma as atividades.

Nesta fase apenas metade das feirinhas deve retomar às atividades já no próximo final de semana.

“Nós temos 44 feiras de bairro, em Rio Branco, e por ser um ambiente que reúne muitas pessoas, não poderemos ainda voltar com todas, então em conversa com os produtores e feirantes, eles mesmo selecionaram quem voltaria nesta primeira fase e nós estamos dando todo suporte e orientação”, disse Jorge Rebolças, da Safra.

“Nós estamos orientando eles a estarem devidamente equipados com máscara, luva, touca, avental e ter em todas as barracas álcool em gel. Além disso, estamos orientando também que eles tenham produtos para constante higienização das frutas, verduras e hortaliças, porque as pessoas têm a mania de pegar para escolher qual levarem”, explicou Rebouças.